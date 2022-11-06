Республиканцы вышли на митинг, утверждая, что они спасут Аризону

Сторонники республиканцев вышли на митинг в Скоттсдейле (штат Аризона) в преддверии промежуточных выборов, сообщает в воскресенье корреспондент Trend, передает Day.Az.

Выступая перед публикой, организаторы митинга призвали всех проголосовать и привлечь к процессу голосования как можно больше людей.

Сторонники республиканцев считают, что эта партия должна победить на промежуточных выборах в Аризоне, поскольку у них есть план для решение всех проблем, стоящих сейчас перед штатом.

Один из участников митинга Крис Томпсон сказал Trend, что республиканцы должны вернуться к власти, чтобы вернуть ценности.

"Я здесь, чтобы поддержать первых кандидатов Америки, потому что у нас есть ценности, на которых построена эта страна, и кандидаты от республиканцев действительно отстаивают американские ценности. Думаю, что во вторник у них все получится, и я надеюсь, что они вернутся к власти. У нас есть проблемы с границей, тысячи и тысячи людей погибают каждый год, стоит проблема торговли людьми, которая продолжает расти", - сказал он.

Еще один участник митинга Сония Мариан считает, что республиканцы победят, потому что "они решат проблему открытых границ, о которой сейчас никто не заботится".

"У нас растет число нелегальных иммигрантов, процент преступности высокий. Республиканцы решат проблему с разделенной страной. Мы должны объединиться под одним флагом, и это американский флаг. Что касается инфляции, у республиканцев есть план для ее решения. Я рассчитываю на них. Нам нужны республиканцы, чтобы спасти Аризону", - добавила она.

Нэнси Барто, член Сената штата Аризона (республиканцы), сказала, что самым важным вопросом является вопрос о границе.

"Границы широко открыты, что дает возможность преступникам и даже террористам проникнуть на нашу территорию, создавая реальную опасность для нашего общества.

Инфляция также является серьезной проблемой. Существует невероятное количество вопросов, которые очень беспокоят избирателей. Аризона больше всего пострадала от инфляции в США, такой инфляции не было уже несколько десятилетий. Это бьет по малообеспеченным слоям населения", - отметила Барто.