В Турции при взрыве мины погиб солдат

Старший сержант Вооруженных сил Турции Халил Йылдыз стал шехидом.

Как передает Day.Az, об этом этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Сообщается, что двое военных получили ранения при взрыве мины, заложенной террористами в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака.

Спасти жизнь Йылдыза не удалось.