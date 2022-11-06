Взрыв на шахте в Турции, есть пострадавшие

В турецкой провинции Зонгулдак произошел взрыв на шахте, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Килимли.

В результате взрыва пострадали четыре рабочих шахты. Раненые были госпитализированы.