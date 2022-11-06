https://news.day.az/world/1509349.html Взрыв на шахте в Турции, есть пострадавшие - ФОТО
Взрыв на шахте в Турции, есть пострадавшие - ФОТО
В турецкой провинции Зонгулдак произошел взрыв на шахте, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Килимли.
В результате взрыва пострадали четыре рабочих шахты. Раненые были госпитализированы.
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