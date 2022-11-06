В Испании изъяли крупнейшую в истории партию марихуаны

Гражданская гвардия Испании на своем официальном сайте сообщила об изъятии из незаконного оборота самой большой в истории партии расфасованной марихуаны - 32 тонны наркотических средств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Гражданская гвардия изъяла самый большой тайник с расфасованной марихуаной из когда-либо найденных", - говорится в заявлении.

Правоохранители добавили, что было изъято 32 370 кг бутонов марихуаны стоимостью не менее €64 млн, что является крупнейшим изъятием этого вещества не только на государственном, но и на международном уровне.

В заявлении уточняется, что операция проводилась в три этапа, по итогу было задержано 20 человек от 20 до 59 лет.

По данным полиции, наркотические вещества были подготовлены для отправки в некоторые части Испании, Швейцарию, Нидерланды, Германию и Бельгию.