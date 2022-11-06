Две школьницы избили пенсионерку во Владивостоке
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Инцидент произошел на севере Владивостока. Судя по кадрам, ранее женщина оскорбила маму одной из школьниц, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Девушки сначала набросились с матом на пенсионерку, после чего дважды ударили ее по лицу. В конце видео школьница с силой пнула женщину по голове. 

На место прибыли полицейские. Им удалось установить личности напавших на горожанку. 

Стало известно, что выяснять отношения к женщине пришли 17-летняя девушка из Владивостока и ее 14-летняя подруга из города Артем. 

"По итогам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - отметили в пресс-службе регионального УМВД. 