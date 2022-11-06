https://news.day.az/world/1509364.html Две школьницы избили пенсионерку во Владивостоке - ВИДЕО
Две школьницы избили пенсионерку во Владивостоке - ВИДЕО
Инцидент произошел на севере Владивостока. Судя по кадрам, ранее женщина оскорбила маму одной из школьниц, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Девушки сначала набросились с матом на пенсионерку, после чего дважды ударили ее по лицу. В конце видео школьница с силой пнула женщину по голове.
На место прибыли полицейские. Им удалось установить личности напавших на горожанку.
Стало известно, что выяснять отношения к женщине пришли 17-летняя девушка из Владивостока и ее 14-летняя подруга из города Артем.
"По итогам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - отметили в пресс-службе регионального УМВД.
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