Сколько в мире зараженных COVID-19?

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 632,43 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,6 млн человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 847,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 276 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 397, в Бразилии - 3 186, в Германии - 1 831.