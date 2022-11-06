https://news.day.az/world/1509367.html Разрушительный оползень в Венесуэле - ВИДЕО
Разрушительный оползень в Венесуэле - ВИДЕО
Более 10 жилых домой в Венесуэле снесены оползнем. В Каракасе около 100 человек были вынуждены покинуть свои жилища. Еще около 60 домой находятся под угрозой разрушения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Оползень был вызван сильными дождями, которые в последние дни не прекращались. Были затоплены улицы, повреждена инфраструктура.
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