Разрушительный оползень в Венесуэле

Более 10 жилых домой в Венесуэле снесены оползнем. В Каракасе около 100 человек были вынуждены покинуть свои жилища. Еще около 60 домой находятся под угрозой разрушения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Оползень был вызван сильными дождями, которые в последние дни не прекращались. Были затоплены улицы, повреждена инфраструктура.