В Великобритании сожгли чучело Лиз Трасс

В британском городе Льюисе в Ночь костров, известной также как Ночь Гая Фокса, сожгли чучело бывшего премьер-министра Лиз Трасс, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трасс изобразили в паре с ее преемником - Риши Сунаком.

Жители городка Эденбридж в свою очередь изобразили Трасс испуганной, на ее плече сидел смеющийся салат латук, в руках она держала коробку с книгой рекордов Гиннесса, чеком на £115 тысяч в связи с бессрочным финансированием, которое предоставляют бывшим премьер-министрам, и надписью "Я боец, а не трус".