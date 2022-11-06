Мощный шторм на Филиппинах убил 156 человек

Более 4,62 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины. Согласно опубликованному в воскресенье отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, от стихии погибли 156 человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, 1,02 млн перемещенных лиц находятся в 954 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 141 человек получил различные травмы, 37 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировали 1,57 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 31,5 тыс. домов и уничтожил более 3,1 тыс. Ущерб, нанесенный 722 инфраструктурным объектам, оценивают в 4,3 млрд песо ($73,88 млн). В результате удара стихии повреждены 508 дорог и 120 мостов. В 359 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 256 оно уже восстановлено, в 38 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в восьми - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 223 предприятиях. В 522 городах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 3,08 млрд песо ($52,89 млн). На оказание помощи правительством уже выделено 167,4 млн песо ($2,87 млн).

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей заранее эвакуировали из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. Шторм 30 октября покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября - зону филиппинской ответственности.

Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.