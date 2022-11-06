Экоактивистки приклеили себя в картинам Гойя в знак протеста

Активисты экологического движения под названием "Растительное будущее" приклеили себя к рамам двух картин Франсиско Гойя в музее Прадо в Мадриде. Они объяснили, что таким образом хотели привлечь внимание к проблеме глобального потепления, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Для своих целей активисты выбрали работы "Маха одетая" и "Маха обнажённая". Двое участников акции задержаны, им грозят обвинения в хулиганстве и причинении материального ущерба.

Ранее молодые активисты под лозунгами в защиту экологии облили супом "Подсолнухи" Ван Гога в Лондонской национальной галереи и его же картину "Сеятель" в римском Палаццо Бонапарте. Они пачкали картофельным пюре "Стог сена" Клода Моне в Потсдаме и приклеивали себя к раме и защитному стеклу полотна Яна Вермеера "Девушка с жемчужной серёжкой" в Гааге.

В берлинском Музее естествознания двое сторонниц движения "Последнее поколение" приклеили себя к металлической конструкции, на которой держится скелет динозавра.