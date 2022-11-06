Сальвадор: Вандализм ради борьбы с оргпреступностью

Власти Сальвадора организовали погром на кладбищах в рамках борьбы с организованной преступностью. Под присмотром вооружённой охраны осуждённых вывели к могилам, которые приписывают влиятельным представителям преступного мира. Заключенных обязали разбивать надгробия в период, когда принято посещать могилы и отдавать дань памяти умершим, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В правительстве объяснили, что это стало реакцией на фактическое закрытие для обычных посетителей тех частей кладбищ, где похоронены лидеры преступного мира. Таким образом были повреждены или уничтожены около 80 надгробий.