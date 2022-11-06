Пассажирский самолет упал в озеро в Танзании

Пассажирский самолет упал в танзанийское озеро Виктория при попытке приземлиться в аэропорту Букоба на северо-западе страны, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



По предварительным данным, на борту находилось 49 пассажиров и четыре члена экипажа, спасено 15 человек, передает Tanzania Business Insight. На место происшествия была направлена спасательная команда.



Портал пишет, что самолет компании Precision Air направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу, рейс PW 494. Капитан самолета - Бурухани Рубага, опытный летчик, который проработал в авиакомпании более 20 лет. Самолету 12 лет, его модель - ATR42-500.



Precision Air - крупнейшая частная авиакомпания Танзании.