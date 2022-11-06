В Польше заявили, что больше не пойдут на уступки Еврокомисии

Власти Польши больше не пойдут на уступки Европейской комиссии (ЕК) для получения европейских средств. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье фрагменте интервью для еженедельника Sieci президент республики Анджей Дуда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я уже не буду как-либо отвечать на предложения с этой стороны", - сказал он. "Насколько мне известно, мы выполнили все условия для получения средств из Национального плана восстановления, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается", - констатировал Дуда.

"Я не верю, что дальнейшее удовлетворение ожиданий другой стороны принесет какие-либо результаты. Я считаю, что с польской стороны было проявлено слишком много доброй воли", - добавил он.

По словам польского лидера, в ЕС есть "группа из Польши, которая проводит политику, противоречащую коренным интересам польского государства, и потирает руки, когда Польше причиняют вред в Брюсселе". "Я сожалею об этом, но это факты. Так же, как и то, что либерально-левый лагерь, представители которого в основном заседают в Еврокомиссии, хочет во что бы то ни стало добиться смены правительства в Польше", - отметил он.

ЕК в начале июня утвердила национальный план восстановления Польши, в рамках которого республика могла бы получить €23,9 млрд в дотациях и €11,5 млрд в виде кредитов в рамках Фонда восстановления после пандемии.

Однако, как предупредила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, эти средства будут выплачены только при выполнении Варшавой всех условий Брюсселя, касающихся судебной реформы и ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Президент Польши палату ликвидировал, но этого шага Еврокомиссии оказалось недостаточно. В частности, пока не выполнено требование Европейского суда о восстановлении на работе судей, которые были отстранены в период функционирования дисциплинарной палаты.