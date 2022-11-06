Экономический кризис ударил по мебельному бизнесу в Европе и США

Экономический кризис привел к финансовым убыткам европейских и американских мебельных компаний. Многие фирмы вынуждены закрывать производство, другие - сокращать штат сотрудников, сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На европейском и американском рынках мебели происходит кризис: британский мебельный магазин Made.com в конце октября объявил о приостановке приема заказов, немецкая компания Home24 продает бизнес, не справившись с падением продаж, а Wayfair и BB&B из США по той же причине сокращают сотрудников", - говорится в материале.

На кризис на европейском и американском мебельных рынках повлиял ряд причин. Среди основных факторов - снижение покупательского спроса после окончания коронавирусной пандемии, неэффективная стратегия онлайн-продаж и трудности с получением финансирования. Все это повлияло на существенное падение стоимости британской компании Made.com.

"После размещения на сайте объявления с извинениями за приостановку работы акции мебельного гиганта за день обрушились на 93%. Два года назад компания стоила £775 млн, сейчас - £2 млн", - уточняется в статье.

Упали акции и у немецкой Home. Стоимость ценных бумаг компании за последнее время снизилась на 80%. В свою очередь, американская Wayfair была вынуждена резко сократить штат сотрудников на 6 тыс. человек и закрыть 150 магазинов.