Пассажирский автобус разбился в Турции

В Турции разбился пассажирский автобус.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на DHA, авария произошла на участке Анатолийского шоссе, проходящем через Болу.

В результате аварии автобуса, следовавшего в направлении Стамбула, погибли 3 человека, пострадали 16 человек.