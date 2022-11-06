https://news.day.az/world/1509474.html Пассажирский автобус разбился в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Пассажирский автобус разбился в Турции - ФОТО - ВИДЕО
В Турции разбился пассажирский автобус.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на DHA, авария произошла на участке Анатолийского шоссе, проходящем через Болу.
В результате аварии автобуса, следовавшего в направлении Стамбула, погибли 3 человека, пострадали 16 человек.
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