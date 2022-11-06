Британский премьер впал в отчаяние

Обозреватель издания Daily Mail Дэн Сэйлз написал материал, в котором заявил об отчаянии британского премьер-министра Риши Сунака из-за украинских беженцев, сообщает Day.Az.

"В британской казне нашли "черную дыру" в 50 миллиардов фунтов стерлингов, которую Сунак и канцлер Джереми Хант отчаянно пытаются заполнить", - сказал он.

Власти Великобритании выделяли по 350 фунтов стерлингов в месяц британцам, которые приютили беженцев, по программе "Дома для Украины". Однако из-за дефицита бюджета эту сумму могут сильно сократить. Ситуация осложняется тем, что зимой в Великобританию могут прибыть еще около 800 тысяч украинцев.

"Более 102 000 украинцев прибыли в Великобританию по нашей схеме "Дома для Украины", - приводит издание слова представителя властей.