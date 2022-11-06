Индия может стать посредником в конфликте в Украине

Индия рассматривает возможность своего посредничества в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на местных чиновников.

"Чиновники в правительстве Индии уже обсуждают, какую роль может сыграть Индия в миротворческих усилиях, когда придет время", - сказано в сообщении.

По данным издания, два должностных лица из Индии заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон обсуждал с индийским премьером Нарендрой Моди проведение мирных переговоров России и Украины, но идею не реализовали.

Отмечается, что дипломатами также обсуждалась возможность осуществления совместных посреднических усилий Индии, Израиля и ОАЭ.