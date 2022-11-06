Труп французского военного нашли в гостинице Бухареста

Мертвый французский военнослужащий был найден в воскресенье в номере гостиницы на севере Бухареста. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Agerpres.

41-летнего француза, в горло которого были воткнуты ножницы, обнаружила уборщица гостиницы.

Военный входил в французский батальон, дислоцированный в Чинку (уезд Брашов), где размещается основная часть боевой группы НАТО в Румынии.

Следствие по этому делу ведет столичная полиция под наблюдением прокурора бухарестского военного трибунала. Согласно источникам, близким к следствию, сообщает агентство, рассматривается версия самоубийства.