https://news.day.az/world/1509487.html Труп французского военного нашли в гостинице Бухареста
Труп французского военного нашли в гостинице Бухареста
Мертвый французский военнослужащий был найден в воскресенье в номере гостиницы на севере Бухареста. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Agerpres.
41-летнего француза, в горло которого были воткнуты ножницы, обнаружила уборщица гостиницы.
Военный входил в французский батальон, дислоцированный в Чинку (уезд Брашов), где размещается основная часть боевой группы НАТО в Румынии.
Следствие по этому делу ведет столичная полиция под наблюдением прокурора бухарестского военного трибунала. Согласно источникам, близким к следствию, сообщает агентство, рассматривается версия самоубийства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре