Телефон Трасс взломали в ходе ее поездки в Россию?

Смартфон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс едва ли мог быть взломан во время ее визита в Россию в качестве главы МИД королевства 9-10 февраля этого года. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источник в британском правительстве сообщает в воскресенье газета The Mail on Sunday.

"В России Лиз принимала максимальные предосторожности, - заявил собеседник издания. - Ей выдали временный "одноразовый" телефон, а самолет, на котором она прилетела, не оставался на российской территории, чтобы гарантировать, что никто не подключится к его системам связи".

При этом, по данным издания, в том, что за взломом стоит именно Россия, уверены сотрудники британской службы радиоэлектронной разведки (GCHQ, Government Communications Headquarters - центр правительственной связи). О причинах, по которым был сделан именно такой вывод, не сообщается. При этом газета пишет, что о предполагаемом взломе канцелярию главы МИД летом уведомило некое частное лицо, в руки которого попала телефонная переписка Трасс за последний год. Как сказал источник издания, после этого у руководства страны возникли к GCHQ вопросы о том, почему факт взлома не был ранее выявлен спецслужбой.

"В GCHQ без каких-либо сомнений возложили ответственность за взлом на Россию. Как сказали Лиз, это лицо согласилось передать нам данные именно потому, что это явно была работа России", - заявил изданию бывший советник Трасс. По его словам, в спецслужбе сейчас считают, что взлом был осуществлен в Великобритании, но не исключают и возможности того, что это могло произойти в ходе одной из многочисленных поездок Трасс за рубеж в качестве главы МИД и министра внешней торговли страны. По словам одного из собеседников издания в британских службах безопасности, осуществить подобный взлом было достаточно просто и таким "занимаются много стран, включая Танзанию, Эфиопию и т.д.".