Обрушился балкон пятиэтажки в Сочи

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликовало первые кадры с места гибели людей в Сочи, где обрушился балкон пятиэтажки на Донской улице.

Также известно, что еще один пострадавший сейчас находится в больнице.

В ГУ МЧС также отметили, что иных обрушений дом не получил. Угрозы дальнейшего обрушения также нет.

"Причина обрушения устанавливается. Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует", - отметили в ведомстве.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту произошедшего. Там отметили, что, по предварительным данным, обвалилась балконная плита. В момент инцидента на балконе находились три человека.

"Прокуратурой города Сочи и Центрального района Сочи организована проверка причин и условий произошедшего, руководство прокуратуры Центрального района выехало на место происшествия", - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что балкон находился на четвертом этаже пятиэтажки.