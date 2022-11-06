Путин напугал Макрона

Высказывание президента России Владимира Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки напугало президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание издание Daily Mail.

По информации источника в дипломатических кругах, в разговоре с французским коллегой российский лидер заявил, что взрывы, спровоцировавшие капитуляцию Японии в 1945 году, продемонстрировали возможность победить без "атак на крупные города".

Авторы материала выразили мнение, что Москва готова применить тактическое ядерное оружие на Украине для завершения конфликта.

"Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень тяжелый намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев", - пишет Daily Mail.

6 и 9 августа 1945 года произошли два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия - атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.