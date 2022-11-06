В Еврокомиссии огорчили Украину

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет годы. Как передает Day.Az, такое мнение он высказал в воскресенье немецкой газете Welt am Sonntag.

"Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух", - сказал Вархели. При этом он добавил, что "Украина стремится к быстрому продвижению реформ и ускорению работы, необходимой для их реализации". "Это позитивно", - отметил еврокомиссар.

"Однако не все семь реформ могут быть выполнены быстро", - констатировал он. График начала переговоров, по словам Вархели, "согласовать невозможно".

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина утверждала, что страна намерена добиться этого к концу следующего года. Значительное количество реформ, по ее мнению, уже осуществлено, например, в области борьбы с коррупцией и правосудия. "Мы делаем свою домашнюю работу", - заявила "Вельт ам зонтаг" Стефанишина.

"Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года", - сказала она. Это, по ее словам, будет самое быстрое присоединение к Евросоюзу. У предыдущих кандидатов этот процесс занимал в среднем девять лет.