Страны Запада обсуждают условия возможного мира между Россией и Украиной

Западные страны в контактах друг с другом обсуждают, какими могли бы быть условия мира между Украиной и Россией, однако пока не собираются настаивать на его скорейшем заключении.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на дипломатические источники.

"Вашингтон и его союзники не видят в скором времени особенных перспектив переговорного урегулирования в Украине, учитывая, как высоки ставки для Москвы и Киева, уверенность каждой из сторон в возможности победы в этой войне, - пишет газета. - Представители западных стран поясняют в связи с усилением риторики, что это делается для того, чтобы убедить внутреннюю аудиторию, что руководство стран сосредоточено на достижении справедливого мира".

Издание также отмечает, что некоторые западные страны обеспокоены инициативами об организации возможных переговоров, которые выдвигались ранее Германией и Францией, однако в целом единство Запада, указывает газета, по украинскому вопросу в настоящее время удается сохранить. Противоречия могут возникнуть позднее, добавляет WSJ, если, к примеру, "Украина решит бойкотировать переговоры до полного возвращения всех территорий, включая Крым".