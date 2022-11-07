https://news.day.az/world/1509518.html В Японии уничтожат кур из-за вспышки птичьего гриппа
В Японии уничтожат кур из-за вспышки птичьего гриппа
Власти префектуры Хоккайдо на севере Японии уничтожат около 150 тысяч кур на местной ферме из-за вспышки птичьего гриппа. Как передает Day.Az об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
Отмечается, что власти также планируют провести с целью установления причины возникновения инфекции в регионе. В нынешнем сезоне в Японии было уничтожено порядка 1,8 миллиона кур.
В апреле в Японии была зафиксирована вспышка птичьего гриппа в префектуре Хоккайдо, на одной из птицеферм в японском городе Сираои. Чтобы не допустить распространения болезни, в городе забили около 520 тысяч кур.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре