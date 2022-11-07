Байдена обвинили в "величайшем преступлении против США"

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в наплыве мигрантов, что, по его мнению, стало "величайшим преступлением против США".

"Администрация Байдена не сделала ничего с нашими открытыми границами. Правду сказать, ситуация стала только хуже по мере приближения выборов", - сказал Карлсон.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, корреспондент телеканала Билл Мелуджин продемонстрировал в эфире запись с беспилотника, как мигранты из Мексики пересекают реку Рио-Гранде, чтобы попасть в США. "Это величайшее преступление, которое когда-либо совершали в истории нашей страны", - прокомментировал Карлсон видеозапись.

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Согласно социологическим исследованиям, нелегальная миграция - один из наиболее важных для американцев вопросов.