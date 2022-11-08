Невиновный мужчина провел 30 лет в тюрьме и умер через пять месяцев на свободе

В США мужчина провел 30 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал, и умер через пять месяцев после долгожданного выхода на свободу. Как передает Day.Az об этом пишет Daily Mirror.

65-летний Клод Фрэнсис Гарретт был осужден за убийство своей девушки Лори Ли Ланс путем поджога дома в 1993 году, но был освобожден в мае, после того как выяснилось, что судебный процесс был проведен с ошибками. Оказалось, что мужчина невиновен.

В ночь смерти Ланс в доме пары начался пожар. Гарретт проснулся, увидел пламя и разбудил возлюбленную. Он попытался вывести ее через переднюю дверь дома, но женщина запаниковала и бросилась к задней. В итоге она не успела выбраться из огня и погибла.

30 октября, спустя всего пять месяцев после выхода из тюрьмы, Гарретт скончался. По данным журналистки Лилианы Сегуры, мужчина умер во сне. Она добавила, что все месяцы свободы бывший заключенный наслаждался общением с дочерью и внуком, которого он обожал. "У меня пока нет слов, это душераздирающе и глубоко несправедливо. Клод провел 30 лет за решеткой за преступление, которого не совершал. Он так упорно боролся", - написала Сегура.

Ранее сообщалось, что полицейский из города Порт-Элизабет в Восточно-Капской провинции ЮАР, который отсидел в тюрьме из-за ложного обвинения в домогательствах к коллеге, вернулся на работу спустя десять лет после увольнения. Апелляционный суд дополнил решение о возвращении мужчины на работу указанием о необходимости сохранить его звание, зарплату, пособии и привилегии.