Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный председателю КНР
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Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена Си Цзиньпину - председателю КНР и генеральному секретарю ЦК КПК.

Day.Az представляет вниманию полную видеозапись передачи.