В Турции автобус с нелегальными мигрантами попал в ДТП

Автобус, перевозивший нелегальных мигрантов, попал в аварию в понедельник в центральной Турции, как передает Day.Az об этом сообщает телеканал TRT.

По его данным, в результате ДТП погибли три человека и 27 получили ранения.

Как уточняет TRT, автобус перевернулся в районе Гюрюн провинции Сивас. Причины аварии уточняются.