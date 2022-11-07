https://news.day.az/world/1509546.html В Турции автобус с нелегальными мигрантами попал в ДТП
В Турции автобус с нелегальными мигрантами попал в ДТП
Автобус, перевозивший нелегальных мигрантов, попал в аварию в понедельник в центральной Турции, как передает Day.Az об этом сообщает телеканал TRT.
По его данным, в результате ДТП погибли три человека и 27 получили ранения.
Как уточняет TRT, автобус перевернулся в районе Гюрюн провинции Сивас. Причины аварии уточняются.
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