В Афганистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в понедельник на территории горного массива Гиндукуш в восточной части Афганистана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 215 км к северо-востоку от города Кундуз с населением около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 100 км.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Представители местной администрации, назначенные талибами, подтвердили, что "сильное землетрясение произошло утром в понедельник в афганской провинции Бадхашан", сообщает газета Hasht-e Subh.