В Венесуэле разбился легкомоторный самолет с военными

В Венесуэле разбился легкий штурмовик C-208B с пятью военными на борту. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает информационное агентство MEHR.

По данным издания, инцидент произошел в трех километрах от авиабазы ​​Хосе Антонио Паес в южном штате Амазонас Венесуэлы. Губернатор штата Мигель Родригес сообщил, что самолет принадлежал авиационной группе, которая помогает коренным народам в густых джунглях.

По словам министра обороны страны генерала Владимира Падрино Лопеса, на месте крушения обнаружены тела четырех погибших военных, поиски пятого продолжаются.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил провести расследование причин инцидента и оказать поддержку родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии во время учений разбился истребитель Королевских ВВС McDonnell Douglas F-15 Eagle.

Инцидент произошел на учебном полигоне авиабазы имени короля Абдул-Азиза в Дахране из-за технической неисправности.

Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии бригадный генерал Турки аль-Малки сообщил, что двум пилотам удалось катапультироваться. На земле также никто не пострадал.