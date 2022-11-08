https://news.day.az/world/1509575.html Маск высказался о миссии Twitter
Маск высказался о миссии Twitter
Как передает Day.Az американский предприниматель Илон Маск, новый владелец социальной сети Twitter, заявил в своем аккаунте, что она должна стать самым точным источником информации о мире.
"Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире", - высказался миллиардер. Маск подчеркнул, что в этом и заключается миссия Twitter.
Ранее представители социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали усилить контроль за Twitter после покупки компании Илоном Маском.
Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.
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