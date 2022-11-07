Четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры многоэтажного дома на Белорусской улице в Хабаровске. Как передает Day.Az видео инцидента публикует Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, на какое-то время ребенка оставили в комнате без присмотра. В это время мать ребенка принимала душ, а дядя посадил племянницу смотреть мультики на телефоне и вышел из комнаты. Девочка самостоятельно открыла окно и выпала с восьмого этажа. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.

По утверждению соседей, девочка росла в благополучной семье. Региональное управление Следственного комитета России уточняет обстоятельства произошедшего.