Экспорт товаров из Китая неожиданно упал

В октябре объемы торговли Китая со всем миром сократились впервые более чем за два года - экспорт товаров обвалился на 0,3 процента в годовом выражении, до 298,37 миллиарда долларов, что стало рекордом с мая 2020 года. Как передает Day.Az об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Полученные цифры оказались значительно ниже ожиданий аналитиков, опрошенных агентством. Экономисты прогнозировали рост на 4,5 процента. При этом объемы импорта впервые с августа 2020 года снизились на 0,7 процента. В результате положительное сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) составило 85,1 миллиарда долларов по сравнению с 84,7 миллиарда месяцем ранее и 84,8 миллиарда годом ранее.