Экоактивисты перекрыли движение в Австрии

Группа активистов природоохранной группы Letzte Generation перекрыла движение в центральной части австрийского города Грац, призывая власти снизить лимит максимальной скорости на автотрассах в Австрии до 100 км/ч. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в понедельник газета Kronen Zeitung.

В акции протеста приняли участие три активиста, облачившиеся в оранжевые светоотражающие жилеты. Они сели на проезжую часть, заблокировав движение по улице Опернринг в центральной части Граца, и развернули рядом с собой транспаранты с лозунгами "Остановим уничтожение [полезных] ископаемых!" и "Лимит скорости 100 для всех автомобилей!". Это привело к образованию заторов на улицах в центре второго по величине города Австрии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обратились к активистам с просьбой перестать блокировать движение. После отказа прекратить протест они были задержаны.

В настоящее время на большинстве скоростных магистралей Австрии легковые автомобили могут передвигаться в дневное время со скоростью до 130 км/ч.