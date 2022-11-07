Атомная подлодка Британии прервала секретную миссию

Британская атомная подлодка Victorious была вынуждена прервать секретную миссию из-за пожара, случившегося на борту. Как передает Day.Az об этом сообщает газета Sun, ссылаясь на источники.

Отмечается, что когда произошло возгорание, подлодка была оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II. По данным издания, пожар был быстро локализован.

Газета сообщает, что Victorious пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантического океана, чтобы избавиться от токсичного дыма. После этого капитан приказал экипажу вернуться на базу Клайд в Шотландии.

Издание указывает, что эта субмарина обычно осуществляет патрулирование с целью ядерного сдерживания, но в тот момент выполняла другую задачу.

"Мы не комментируем подробности операций подлодок", - цитирует Sun одного из представителей военно-морских сил Великобритании.