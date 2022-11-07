Последние предвыборные митинги в США

Лидеры американских демократов и республиканцев президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп призвали сторонников проголосовать на решающих промежуточных выборах во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Предвосхищая события, Джо Байден раскритиковал республиканцев, которые, по его мнению, будут отрицать итоги голосования в случае поражения.

"Для этих людей, отрицающих итоги выборов, есть лишь два исхода голосования: они либо выиграли, либо их обманули. И я не шучу. Но позвольте мне сказать вам следующее: нельзя любить страну только тогда, когда выигрываешь", - сказал Байден на митинге в нью-йоркском пригороде Йонкерсе.

Дональд Трамп провёл свой митинг в Майами, штат Флорида. Поддерживая здесь сенатора Марко Рубио, он не забыл напомнить и о себе:

"Чтобы наша страна стала успешной, безопасной и славной, мне, вероятно, придется сделать это снова. Но следите за новостями".

Намёки на то, что он может снова баллотироваться в Белый дом в 2024 году, звучат музыкой в ушах многих республиканцев. А пока опросы общественного мнения показывают, что у них хорошие шансы вернуть контроль над Палатой представителей и, возможно, Сенатом.

Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. На них будет избрана Палата представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторы.