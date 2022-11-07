Акции в поддержку Лулы да Силвы и Болсонару

Спустя неделю после оглашения результатов президентских выборов в Бразилии тысячи людей устроили карнавал на пляже Копакабана в честь победы Луиса Лулы да Силвы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Совсем другие же настроения царили в стане сторонников проигравшего Жаира Болсонару. Они продолжают настаивать на том, что результаты голосования были сфальсифицированы и требуют вмешательства военных.