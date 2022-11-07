https://news.day.az/world/1509609.html Акции в поддержку Лулы да Силвы и Болсонару - ВИДЕО
Акции в поддержку Лулы да Силвы и Болсонару - ВИДЕО
Спустя неделю после оглашения результатов президентских выборов в Бразилии тысячи людей устроили карнавал на пляже Копакабана в честь победы Луиса Лулы да Силвы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Совсем другие же настроения царили в стане сторонников проигравшего Жаира Болсонару. Они продолжают настаивать на том, что результаты голосования были сфальсифицированы и требуют вмешательства военных.
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