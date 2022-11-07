Выборы в США: опасения из-за "Твиттера"

Перед началом промежуточных выборов в США наблюдатели высказывают опасения по поводу "Твиттера": они считают, что социальная сеть при новом руководстве может стать источником фейков и дезинформации. Особую тревогу вызвало заявление Илона Маска о том, что "голубую галочку" - знак подлинности учётной записи - теперь сможет получить любой, кто будет платить всего 8 долларов в месяц, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Галочка" считалась сравнительно надёжным способом отличить настоящие аккаунты политиков, общественных деятелей и звёзд; Маск же назвал эту систему "разделением на господ и крестьян".

В то же время новый глава компании утверждает, что политика модерации контента остаётся неизменной.

В пятницу Илон Маск объявил об увольнении почти половины сотрудников "Твиттера". По его словам, это необходимый шаг для компании, теряющей 4 миллиона долларов ежедневно. Высшее руководство "Твиттера" миллиардер уволил ещё раньше.