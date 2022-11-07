Бизнесмен Илон Маск ввел в Twitter новое правило, согласно которому все аккаунты, в которых пользователи выдают себя за других людей, будут заблокированы "без предупреждения". Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Маска, который стал владельцем Twitter в октябре 2022 года, если раньше с владельцами таких профилей связывалась администрация платформы и предупреждала о возможных последствиях, то теперь бан будет выдаваться автоматически. Предприниматель подчеркнул, что это особенно важно на данный момент, пока в Twitter не заработала новая система верификации.

Однако даже тем, кто получит голубую галочку, подтверждающую подлинность аккаунта, придется быть аккуратным. "Если вы поменяете имя на любое другое, вы временно потеряете галочку верификации", - заявил Маск.

Вскоре после покупки Twitter Илон Маск объявил о новой системе верификации пользователей - теперь им придется платить по $8 ежемесячно за возможность иметь голубую галочку. Это коснется и тех пользователей, которые имели галочку до прихода Маска в компанию. Это привело к возмущению последних - в попытке доказать, что система верификации никак не проверяет, кто именно владеет аккаунтом, комедиантки Кэти Гриффин и Сара Сильверман изменили имена в своих профилях на "Илон Маск". Впоследствии их аккаунты в Twitter были заблокированы.