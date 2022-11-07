Гутерриш призвал заключить пакт о климатической солидарности

Развитые и развивающиеся страны должны заключить пакт о климатической солидарности в целях сокращения выбросов и помощи государствам устроить переход к возобновляемой энергии. С таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Ученые ясно говорят о том, что любая надежда на возможность ограничения роста мировой температуры до 1,5 градуса подразумевает достижение задачи нулевых выбросов к 2050 году", - подчеркнул он во время климатической конференции ООН в Шарм-эш-Шейхе.

При этом Гутерриш добавил, что цель в 1,5 градуса зависит от системы жизнеобеспечения. По его словам, мир приближается "к точке невозврата", которую можно избежать, если страны G20 активизируют сейчас cвой энергетический переход.

"Развитые страны должны возглавить эти усилия. При этом развивающиеся государства тоже критически важны для изменения кривой глобальных выбросов", - отметил он.

Генсек ООН напомнил, что в 2021 году на конференции в Глазго он призывал создать коалиции по поддержке стран с высокими уровнями выбросов для ускорения их перехода к возобновляемым источникам энергии. Гутерриш подчеркнул прогресс, который был достигнут в "Партнерствах по справедливому энергетическому переходу", но этого, по его словам, мало.

"Поэтому я призываю к историческому пакту между развитыми и развивающимися экономиками - пакту о климатической солидарности", - заявил он.

Этот документ, по его мнению, должен подразумевать, что все страны предпримут дополнительные усилия по сокращению выбросов уже в текущем десятилетии для ограничения роста температуры в мире на 1,5 градуса.