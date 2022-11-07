Тайвань объявил о первой инвестиции для Литвы

Учрежденный Тайванем инвестиционный фонд для стран Восточной и Центральной Европы Taiwania Capital объявил о первой инвестиции в экономику Литвы. Об этом в понедельник сообщило Министерство экономики и инноваций балтийской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первая инвестиция будет предназначена для литовского предприятия по производству лазерной техники Litilit в размере €3,5 млн", - говорится в сообщении.

Об учреждении инвестиционного фонда в размере $200 млн Тайвань объявил в мае.

Первоначально в Вильнюсе утверждали, что средства фонда будут предназначены для инвестиций в промышленный сектор Литвы в рамках развития долгосрочных отношений между балтийской республикой и Тайванем. Однако затем выяснилось, что фонд нацелен на партнерские связи со странами Восточной и Центральной Европы, в том числе Литве, Чехии и Словакии предназначены от 60% до 80% средств.