В Эстонии начали воровать лес, бревна и ветки

Лесовладельцы Эстонии отмечают рост числа краж растущего леса, бревен и сложенных веток. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на Центр управления государственными лесами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным центра, за 10 месяцев 2022 года было украдено 150 фестметров круглого леса стоимостью €10 400 и 126 фестметров срезанной и сложенной поросли на сумму €3 850.

Главный лесничий центра в тартуском регионе Тоомас Хаас заявил, что количество краж увеличилось в связи с повышением цен на энергоносители.