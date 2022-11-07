Торговый дефицит Греции увеличился

Дефицит торгового баланса Греции в сентябре составил €3,6 млрд, что на 70,4% больше показателя, зафиксированного годом ранее. Об этом в понедельник сообщило Афинско-Македонское агентство новостей со ссылкой на данные греческой статистической службы ELSTAT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ключевую роль в увеличении торгового дефицита сыграли высокие цены на нефть. По оценкам агентства, без учета нефтепродуктов его рост составил бы 30,3%. При этом суммарный дефицит за девять месяцев достиг €27,3 млн, что на 62,3% превышает прошлогоднее значение. Стоимость импорта за первые три квартала выросла на 48,9%, до €67,8 млн, стоимость экспорта - на 41,1%, до €40,5 млн.