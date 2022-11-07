Саудовская Аравия намерена резко увеличить долю возобновляемой энергии

Саудовская Аравия планирует довести долю возобновляемой энергии в общем потреблении страны до 50% к 2030 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе саммита инициативы "Зеленый Ближний Восток" во время 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в египетском Шарм-эш-Шейхе.

"В настоящее время, - добавил саудовский принц. - Королевство стремится найти решения для обеспечения более устойчивых энергетических систем". По словам Мухаммеда бен Сальмана, "Саудовская Аравия также пытается достичь нулевого выброса углерода к 2050 году".

Как заявил саудовский наследный принц, его страна выделит $2,5 млрд в течение ближайших 10 лет на продвижение проектов в рамках инициативы "Зеленый Ближний Восток".

Со своей стороны президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, как глава страны-соучредителя инициативы, отметил, что предложения Саудовской Аравии в рамках "Зеленого Ближнего Востока" "способствуют решению проблем, связанных с изменениями климата". Кроме того, добавил египетский президент, эта инициатива является "отличной инвестиционной возможностью для продвижения новых идей и технических решений".

В марте прошлого года наследный принц объявил о двух крупных инициативах в рамках борьбы с глобальными климатическими изменениями. Была одобрена программа "Зеленая Саудовская Аравия" по озеленению королевства, в рамках которой планируется посадить 10 млрд деревьев в течение ближайших десятилетий и "Зеленый Ближний Восток", предусматривающая посадку 40 млрд деревьев по всему региону.

Реализуемые инициативы королевства являются частью стратегической программы "Видение Саудовской Аравии: 2030", принятой в 2016 году на фоне резкого снижения мировых цен на нефть. Одна из главных целей стратегии - диверсификация национальной экономики и развитие несырьевых сфер.