Турция планирует предложить продлить "зерновую сделку"

Турция планирует предложить продлить действие соглашений по вывозу продовольствия из украинских портов - "зерновой сделки" - на год.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN Turk, об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

"Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", - сказал министр, указывая на то, что Украина передала письменные гарантии безопасности России.