https://news.day.az/world/1509683.html Турция планирует предложить продлить "зерновую сделку"
Турция планирует предложить продлить "зерновую сделку"
Турция планирует предложить продлить действие соглашений по вывозу продовольствия из украинских портов - "зерновой сделки" - на год.
Как передает Day.Az со ссылкой на CNN Turk, об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
"Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", - сказал министр, указывая на то, что Украина передала письменные гарантии безопасности России.
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