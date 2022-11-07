ООН развернет по всей планете новую систему

ООН представила план по развертыванию к 2027 году по всей планете системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях. Цель проекта - сократить ущерб от ненастий для наиболее уязвимых слоев населения.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает Bloomberg.

"Климатические катастрофы, происходящие одна за другой, могут застать врасплох уязвимые сообщества, которым грозят проблемы с климатом и которые не имеют систем раннего предупреждения. Если получить информацию о надвигающейся опасности за 24 часа до нее, можно сократить ущерб на 30%", - заявил генсек ООН Антониу Гуттериш.

План предусматривает первоначальные инвестиции - до 2027 года - в размере $3,1 млрд. Проект подготовила Всемирная метеорологическая организация, в его поддержку выступили 50 стран.

По данным Bloomberg, половина стран мира не имеет систем раннего оповещения о стихийных бедствиях, в том числе наиболее бедные страны и островные государства. При этом такие системы считаются сравнительно дешевым способом снизить ущерб от проблем, вызванных ростом глобальных температур.

Ожидается, что стоимость мероприятий, направленных на адаптацию к изменениям климата, к концу нынешнего десятилетия возрастет в общемировых масштабах до $340 млрд в год.

На конференции ООН по борьбе с изменением климата СОР27, которая проходит с 6 по 18 ноября в Шарм-эль-Шейхе (Египет), страны-участницы представят обновленные планы сокращения выбросов. Цель - не допустить до 2100 года роста общемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.