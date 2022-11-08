Самолет рейса Стамбул - Екатеринбург совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Стамбула в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи после сообщения о разгерметизации салона.
Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах, передает Day.Az.
"В Сочи экстренно сел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Стамбул - Екатеринбург после срабатывания датчика разгерметизации. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
По его словам, самолет набрал высоту чуть более 10 тыс. м, но потом начал снижаться. "Аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета", - добавил представитель экстренных служб.
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