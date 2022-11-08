Италия направит боле $1 млрд на борьбу с изменениями климата

Италия почти в три раза увеличила свои финансовые обязательства в области борьбы с климатическими изменениями.

На эти цели будет выделено до $1,4 млрд в течение следующих пяти лет, заявила в понедельник премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Шарм-эш-Шейхе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Италия также значительно увеличила свой вклад в финансирование [борьбы] с изменениями климата. Мы почти в три раза увеличили наши финансовые обязательства - до $1,4 млрд в течение следующих пяти лет", - указала она.

По мнению Мелони, мир переживает "решающий момент борьбы с изменением климата". "За последние несколько месяцев мы испытали серьезные последствия [климатических изменений] по всей Европе, в Пакистане <...> и во многих других регионах планеты. Мы все должны приложить более серьезные усилия для защиты нашей планеты, нашего общего дома", - сказала премьер Италии.

Она подчеркнула, что новое итальянское правительство твердо привержено пути декарбонизации, и подтвердила обязательство по сокращению выбросов на 55% к 2030 году и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.