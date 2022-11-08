Демократы не виноваты во всех экономических проблемах в США

Я не виню демократов во всех экономических проблемах США, но я точно знаю, что демократы ухудшили экономическую ситуацию своим законом о снижении инфляции.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend кандидат от республиканцев Кортни Джилс в кулуарах брифинга по промежуточным выборам для иностранных журналистов в Роли (Северная Каролина).

Кортни Джилс баллотируется за право представлять 4-й избирательный округ Северной Каролины.

"При администрации Трампа многим людям были предоставлены стимулирующие чеки на сумму более 2000 долларов США. Были также стимулирующие чеки в размере 300 долларов США на каждого ребенка в месяц. У меня были знакомые с двумя детьми, и они говорили, что на самом деле им не нужны эти деньги. Я получила три таких чека, в которых я не нуждалась. Это началось в период администрации Трампа. Было бы хорошо для этого запустить процесс подачи заявок. Значительная часть потраченных денег не была бы потрачена, если бы у них был какой-то процесс подачи заявок. Сейчас у нас инфляция, вызванная значительными расходами на федеральном уровне. Большая часть этих расходов приходится на период президентства Байдена, но началось это при Трампе", - сказала она.