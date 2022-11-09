Лондон близок к договоренности с Вашингтоном о поставках СПГ

Великобритания с США находятся на последнем этапе согласования сделки о поставках крупных партий сжиженного природного газа (СПГ) на будущий год. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Telegraph.

Согласно информации, новый британский премьер Риши Сунак объявит об этом уже в ближайшие дни.

Это "партнерство в сфере энергетической безопасности" предусматривает продажу Великобритании до 10 млрд куб. м природного газа в сжиженной форме. Точные объемы поставок, пишет издание, по-прежнему обсуждаются, но итоговая цифра может быть так и не оглашена публично.

Переговоры Британии с Катаром и Норвегией также уже длятся несколько месяцев по этому вопросу.